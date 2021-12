Actorul Adrian Nartea, la un pas de moarte - Medicii i-au descoperit o tumoare la cap

Când a aflat vestea tristă, actorul nu a ştiut cum să reacţioneze, i-a luat câteva zile până să realizeze ce i se întâmplă. Se întreba dacă operaţia va reuşi sau va muri, scrie tabuhighlife.ro.

„Aveam o tumoare în cap, în spatele ochiului. Mi-au spus că voi ramâne desfigurat. De la aflarea veștii și până la momentul operației, viața mea s-a schimbat total. Mi-am dorit să dețin controlul la tot, dar sunt atât de multe lucruri care se întâmplă încât în mintea ta apar doar întrebări: o să fie bine, o să mai trăiești?

Eu, unul, am simțit că m-am întors la întrebări pe care nu le-aș fi pus altfel vizavi de viață și de ceea ce va urma. După ce am aflat vestea, mi-au trebuit câteva zile să o diger, iar apoi am intrat într-un… mood operațional, să îi spunem.

Citește mai multe pe Tabuhighlife.ro.