Când a spart un ou, în interiorul lui a găsit un alt ou mai mic, învelit la rândul lui în coajă.

"Avem 19 găini şi deseori vindem ouăle vecinilor sau prietenilor, dar mereu rămânem cu multe", a povestit Chris, soţul englezoaicei.

"Când am adunat de dimineaţă ouăle din cuiburi, am văzut că era unul puţin mai mare şi m-am gândit că poate are două gălbenuşuri, pentru că s-a mai întâmplat asta. Când Jane (soţia, n. red) l-a spart a strigat la mine să vin. Nu am mai văzut aşa ceva. Înăuntru era un ou mult mai mic şi perfect rotund", a adăugat el.

Respectivul ou mai mic nu avea însă, decât albuş, scrie metro.co.uk.

Cei doi soţi au fotografiat totul şi au publicat imaginea pe Internet, aceasta devenind imediat virală.