7 tipuri de pantofi sport, la modă pentru o vară călduroasă (P)

Ce facem, însă, dacă stilul tău este casual sau sportiv? Să nu crezi că opţiunile se restrâng foarte mult: pantofii de sport reprezintă piese perene în lumea modei, iar în ultimele sezoane au reuşit, cu adevărat, să iasă în evidenţă. Mai jos, îţi vom prezenta şapte tipuri de încălţăminte sportivă care te pot ajuta în crearea ţinutelor perfecte de vară.

Pantofii de tip chunky sole

Sigur ţi-au captat atenţia: aceşti pantofi cu aspect hibrid (ce să fie? Sneakerși sau platforme?) reuşesc să scoată din anonimat orice ţinută. Talpa groasă îţi oferă câţiva centimetri în plus în înălţime, conservând confortul specific pantofilor sport. Aceste încălțări sunt dovada clară că libertatea de mişcare poate fi obţinută şi la înălţime!

Pantofii de maraton

Pantofii creaţi pentru alergare şi pentru alte activităţi din sfera cardio sunt, fără îndoială, în tendinţe. În afara beneficiilor tehnice, precum flexibilitatea sau materialul uşor şi rezistent, sunt disponibili în multiple modele şi culori, totul pentru ca tu să araţi fabulos. Cine spunea că activitatea fizică, mult mai intensă vara decât în oricare altă perioadă a anului, nu poate fi glamorous?

Walking shoes

Dacă nu practici, în mod frecvent, un sport, află că există încălţăminte sportivă creată special pentru activităţi cu puțină adrenalină. Spre exemplu, poţi încerca pantofii făcuţi special pentru plimbări, pentru sesiunile prelungite de shopping sau pentru situaţiile sociale care nu cer un anumit cod vestimentar. Pantofii de plimbare se diferenţiază de cei de alergare printr-un vârf mai rigid, făcut să-ţi ofere libertate şi siguranţă în mişcări, precum şi o talpă mai degrabă plată, fără striaţiile şi denivelările specifice running sau marathon shoes.

Pantofii de aerobic

Dacă ai un abonament pentru cursuri de aerobic sau îţi place să faci exerciţii în aer liber (mai ales pentru că temperatura ridicată o permite), pantofii de aerobic sunt un must have. Uşori şi supli, croiţi din material textil şi, în general, slip on, deci fără şireturi sau alte sisteme de prindere, aceşti pantofi îţi vor permite să faci mişcări ample. Singurul dezavantaj e acela că nu sunt foarte rezistenţi în alte contexte sportive, așa că nu ieşi cu ei la o alergare sau o drumeţie pe munte.

Pantofii de drumeţii

Încălzirea pe care o aduce vara se resimte chiar şi în zonele înalte. Dacă vrei să parcurgi drumuri de munte şi nu ştii exact cum să începi, te ghidăm. Cu încălţămintea de drumeţii. Acest tip de încălţăminte este foarte rezistent, asigurându-ţi aderenţa pe traseele dificile şi ferindu-te de frig şi de alte intemperii. În general, sunt pantofi înalți, făcuţi să protejeze şi gleznele. În plus, noile modele sunt mai plăcute ochiului ca niciodată!

Pantofii de lifestyle

Faptul că nu duci un stil de viaţă neapărat activ nu înseamnă cu nu-ţi poţi însuşi o atitudine sportivă. Pantofii de lifestyle exprimă exact modul relaxat de a privi lumea şi voinţa puternică. Atunci când vrei să fii în centrul atenţiei, dar nu să te incomodezi cu articole de încălţăminte dificil de purtat, acești pantofi vor da identitate ţinutei tale. În plus, păstrează multe dintre elementele pantofilor de alergare, fiind însă mai uşori şi cu un design mai simplu, deci mai uşor asortat.

Pantofii de baschet

Sunt atât de populari încât au intrat în limbajul comun sub numele de bascheţi. Sneakerșii sunt flexibili, fiind, în general, confecţionaţi din material textil. De asemenea, pentru că sunt mai înalți, ei protejează glezna de posibilele accidentări. Dintre toate categoriile funcţionale de pantofi sport, aceștia sunt cea mai uşoară cale de a face un fashion statement în acelaşi timp în care te implici într-un stil de viaţă activ.

Iar lista ar mai fi putut continua. Categoria pantofilor sport de damă este cât se poate de variată şi combină, mai mult ca oricând, funcţionalitatea cu designuri menite să iasă în evidenţă.