Iată 7 motive care pot crea mai frecvent premisele unui divorț, selectate de IFL Sciece realizate asupra cuplurilor din Statele Unite ale Americii.

Să te căsătorești în adolescență sau după vârsta de 32 de ani

În teorie, cel mai bun moment pentru a te căsători este atunci când te simți pregătit și când ai găsit pe cineva cu care crezi că poți petrece o viață întreagă. Nu forțați nimic, dar nici nu amânați. Cercetările sugerează că acele cupluri care se căsătoresc în adolescență sau după ce au trecut bine de 30 de ani sunt expuse unui risc mai mare de divorț decât cuplurile din afara acestui interval. După 32 de ani, arată un studiu cu tendințe conservatoare, riscul de divorț crește cu aproximativ 5% în fiecare an.

Un soț care nu lucrează cu normă întreagă

Un studiu de la Harvard din 2016, publicat în American Sociological Review, sugerează că nu finanțele unui cuplu le afectează șansele de divorț, ci mai degrabă diviziunea muncii. Astfel, cuplurile în care soțul nu are un loc de muncă cu normă întreagă are șanse de 3,3% de a divorța în anul următor, comparativ cu 2,5% în rândul cuplurilor în care soțul acesta are un loc de muncă cu normă întreagă. Situația de angajare a soțiilor nu a afectat prea mult situația, ceea ce sugerează că stereotipul bărbatului întreținător de familie este încă foarte influent.

Nivelul studiilor si situația profesională

O analiză realizată încă de la finele anilor `70 asupra cuplurilor americane arată că „șansa ca o căsătorie să se încheie cu divorț a fost mai mică pentru persoanele cu studii superioare, peste jumătate din căsătoriile celor care nu au terminat liceul s-au încheiat prin divorț, comparativ cu aproximativ 30% dintre căsătoriile absolvenților de facultate”. Este foarte dificil să ai o căsnicie productivă și fericită în condițiile stresului indus de o meserie subcalificată, care consumă mai mult timp și oferă recompense financiare modeste.

Realaționarea toxică în cuplu

Un psiholog a identificat 4 comportamente relaționale nocive, pe care le-a numit cei „patru călăreți ai Apocalipsei” și despre care susține că duc foarte frecvent la divorț.

1. Disprețul: să-ți consideri întotdeauna partenerul ca fiind inferior și incapabil să se reidice la pretențiile tale.

2. Atitudinea critică exagerată, este o manifestare care derivă din dispreț.

3. Defensiva si neimplicarea, atunci joci tot timpul rolul victimei în situații dificile.

4. Blocarea conversației, ceea ce duce la instalarea unei înstrăinării în cuplu.

Afecțiunea exagerată manifestată între parteneri

Oricât de ciudat ar părea, la prima vedere, nici afecțiunea exagerată nu face casă bună cu o relație de lungă durată.

„Cuplurile care au divorțat după 7 sau mai mulți ani au fost aproape amețitor de afectuoase, manifestând cu aproximativ o treime mai multă afecțiune decât soții. care au fost mai târziu căsătoriți fericiți”, arată o analiză din Psychology Today: Credeți sau nu, căsătoriile care încep cu mai puține „amours hollywoodian” de obicei au un viitor mai promițător.

Incapacitatea de a gestiona stresul zilnic

O lucrare din 2007, publicată în Journal of Social and Personal Relationships, a analizat factorii care au condus la divorț în cuplurile europene și a constatat că stresul zilnic a fost un motiv important din spatele deciziei de a divorța în multe cupluri. Experiențe aparent banale, cum ar fi uitarea unei întâlniri sau lipsa autobuzului, s-au dovedit a crea tensiune între soți. Autorii au descoperit chiar că „participanții au raportat acumularea de stres cotidian ca un declanșator de divorț mai relevant decât îndrăgostirea de o altă persoană, violența partenerului sau chiar un anumit eveniment major de viață care ar fi instigat schimbări în viața lor privată”.

Descrierea relației într-o tentă negativă

Situația în care fiecare partener crede că celălalt este cauza problemei duce aproape inevitabil la divorț. Necesită să vedeți modul în care comportamentele dumneavoastră individuale contribuie la problemă și să utilizați strategii diferite, mai respectuoase de gestionare a conflictelor.