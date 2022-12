5 beneficii surprinzatoare ale sucului de portocale

Iata 5 beneficii ale sucului de portocale

1. Bogat in nutrienti importanti

Sucul de portocale este bogat in multi nutrienti, inclusiv vitamina C, acid folic si potasiu.

O portie de 240 ml de suc de portocale ofera aproximativ:

• Calorii: 110

• Proteine: 2 grame

• Carbohidrati: 26 de grame

• Vitamina C: 67% din aportul zilnic de referinta (RDI)

• Folat: 15% din RDI

• Potasiu: 10% din necesarul zilnic

• Magneziu: 6% din RDI

Sucul de portocale este o sursa concentrata de vitamina C, o vitamina solubila in apa care se dubleaza ca un puternic antioxidant si joaca un rol central in functia imunitara.

In plus, vitamina C ajuta la formarea si intarirea oaselor, vindecarea ranilor si sanatatea gingiilor.

Sucul de portocale este, de asemenea, bogat in folat, care este necesar pentru sinteza ADN-ului si sustine cresterea si dezvoltarea fetala.

De asemenea, este o sursa excelenta de potasiu, mineral ce regleaza tensiunea arteriala, previne pierderea osoasa si protejeaza impotriva bolilor de inima si a accidentului vascular cerebral.

2. Bogat in antioxidanti

Antioxidantii din sucul de portocale promoveaza sanatatea prin prevenirea daunelor oxidative – un dezechilibru intre antioxidanti si moleculele instabile, cunoscute sub numele de radicali liberi.

Cercetarile arata ca antioxidantii sunt cruciali pentru mentinerea sanatatii generale. Ei pot ajuta chiar la protejarea impotriva afectiunilor cronice, cum ar fi bolile de inima, cancerul si diabetul.

Sucul de portocale este o sursa buna de antioxidanti precum flavonoidele, carotenoidele si acidul ascorbic.

Un studiu de opt saptamani a constatat ca un consum zilnic a 750 ml de suc de portocale a crescut semnificativ capacitatea antioxidanta.

Un alt studiu a avut rezultate similare, raportand ca un consum a 590 ml de suc de portocale, zilnic, timp de 90 de zile, a crescut capacitatea antioxidanta totala la 24 de adulti cu colesterol si trigliceride mari.

In plus, intr-un studiu efectuat pe circa 4.000 de adulti, sucul de portocale a fost considerat una dintre sursele de top de antioxidanti din dieta americana – alaturi de ceai, fructe de padure, vin, suplimente si legume.

3. Poate preveni formarea pietrelor la rinichi

Pietrele la rinichi sunt mici depozite minerale care se acumuleaza in rinichii tai, provocand adesea simptome precum durere severa, greata sau sange in urina.

Sucul de portocale poate creste pH-ul in urina, facand-o mai alcalina. Studiile arata ca un pH urinar mai ridicat si mai alcalin poate ajuta la prevenirea formarii pietrelor la rinichi.

Citeste continuarea pe Eva.ro.