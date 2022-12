Anumite alimente sunt mai bune pentru sanatatea dintilor tai decat altele. Ele te ajuta sa ii pastrezi rezistenti, reduc sensibilitatea si chiar ii curata de tartru si ii albesc!

Vrei dinti mai sanatosi? Atunci alege aceste alimente:

Pentru a construi dinti puternici, alege in special alimente cu un continut scazut de carbohidrati si zaharuri. E bine ca acestea sa fie bogate in fibre si care contin nutrienti importanti, precum calciu, fosfor si magneziu. Evita alimentele zaharoase, procesate, acide si bogate in carbohidrati, fara o valoare nutritiva semnificativa.

Cel mai frecvent vinovat de aparitia cariilor in gura este un dezechilibru al pH-ului. Pentru o sanatate orala buna, trebuie sa optezi pentru alimente si bauturi care este putin probabil sa provoace deteriorarea dintilor prin carii, eroziune acida si fracturi. Combate cariile band multa apa plata si consumand alimente nutritive precum cereale integrale, legume, proteine slabe si lactate.

Pestele gras

Surprinzator, nu? Poate nu vezi legatura dintre peste si dinti, insa afla ca acesta contine multa vitamina D! Acest nutrient este necesar pentru aproape fiecare sistem al organismului, dar unul dintre beneficiile sale mai putin cunoscute este capacitatea de a reduce aparitia cariilor dentare.

Vitamina D lucreaza in mod sinergic cu vitaminele A si K2 pentru a furniza calciu la nivelul dintilor, intarind smaltul din interior spre exterior. O deficienta in oricare dintre acesti nutrienti poate duce la slabirea smaltului. Pestele gras este, de asemenea, bogat in omega-3 care sustine sanatatea gingiilor.

Grapefruit si portocale

Atat grepefruitul, cat si portocalele contin niveluri ridicate de vitamina C, care intareste vasele de sange si tesuturile conjunctive din gura. Aceasta incetineste progresia inflamatiei gingivale care, altfel, ar putea duce la boala gingivala.

In timp ce alimentele acide pot avea un efect negativ asupra dintilor, grepfrutul, portocalele si alte citrice pot fi de fapt benefice pentru sanatatea orala atunci cand sunt consumate cu moderatie.

Legume verzi si crocante

Multe legume sunt bune pentru dinti, deoarece necesita mestecare pentru a curata suprafetele dintilor. Alimentele crocante si ferme, care contin multa apa, sunt mari curatatori naturali ai dintilor, deoarece stimuleaza fluxul de saliva, care ajuta la curatarea particulelor de alimente si a bacteriilor. Aceste legume proaspete si crocante sunt, de asemenea, pline de unele dintre cele mai importante minerale si vitamine pentru gura.

Telina, de exemplu, este probabil cel mai apropiat lucru de ata dentara din natura. Textura crocanta si fibroasa face din ea un foarte eficient curatator natural al dintilor. Verdeturile sunt prebiotice benefice in interiorul gurii cu care se hranesc bacteriile orale sanatoase. Spre deosebire de alimentele bogate in carbohidrati, frunzele verzi ajuta gura sa produca mai multe bacterii care reduc nitritii. La randul lor, gura si sistemul cardiovascular beneficiaza de o crestere in oxid nitric.

Sursa: andreearaicu.ro