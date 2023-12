Insa, uneori, aceasta participare poate constitui si un motiv de ingrijorare. Obiectele de decor, carnea de porc, oasele, dulciurile, artificiile, lumanarile sunt, de cele mai multe ori, tentante pentru un catel mai curios din fire, scrie Eva.ro.

1. Beteala/ghirlandele sunt uneori mortale pentru animalele care le mananca, riscul ocluziilor intestinale fiind extrem de ridicat. Odata inghitite, ele sunt antrenate in tubul digestiv si pot taia peretele intestinal.

2. Atentie la ciocolata, dar si la alte dulciuri! Chiar daca ai un caine mai pofticios din fire, care va incerca sa te induioseze cu mutrisoara-i de ingeras, nu ceda "rugamintilor" sale de a-i da macar o bucatica de ciocolata. Multi proprietari de caini/pisici au obiceiul sa le dea din cand in cand putina ciocolata.

Altii chiar ii lasa sa manance pe saturate deliciosul aliment, in ideea ca nu li se poate intampla nimic rau. Chiar si o bucatica ii poate face rau cainelui, ca sa nu mai vorbim de ciocolata ingerata in cantitati mari, acest lucru ducand, inevitabil, la intoxicarea animalului.

3. Cateii au tendinta de a inghiti corpuri straine alimentatiei normale: oase, bucati de oase, de lemn, de tesaturi, de metal, de material plastic, papiote, ace, cuie, samburi de caisa sau de piersica etc. Indiferent de felul corpului strain inghitit, el va produce o afectiune mecanica, iritativa asupra mucoasei gastrice si cainele va voma.

De multe ori, o data cu voma se elimina si corpul strain, alteori insa acesta perforeaza peretele stomacului, ceea ce reprezinta un accident foarte grav, alteori se fixeaza ca o ventuza pe peretele stomacului.

4. Nu-ti indopa cainele cu bunatatile aflate pe masa de Craciun! Cu siguranta, mirosurile apetisante ii vor imbia si pe cei mai linistiti! De cele mai multe ori, din inconstienta, cainii sunt indopati cu "bunatati", bietele patrupede ajungand de urgenta la veterinar, cu grave probleme digestive.