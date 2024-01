Axandra, o româncă în vârstă de 39 de ani, a fost dată dispărută pe 9 decembrie 2022, după ce își dusese fiul adoptiv la grădiniță. La mai bine de un an de la dispariție, procurorii germani au pus sub acuzare primii suspecți: fostul iubit al femeii și partenerul său de afaceri, potrivit Realitatea Plus.



Autoritățile sunt convinse că Alexandra R. și copilul ei nenăscut sunt decedați, chiar dacă nu a fost găsit încă un cadavru, în ciuda eforturilor uriașe. 00:30



Cei doi ar fi dus-o pe Alexandra într-un depozit părăsit unde, cel mai probabil, a fost supusă unor acte violente și mai apoi ucisă. De asemenea, ei ar fi forțat-o să semneze o scrisoare prin care își retrăgea acuzațiile pe care le formulase împotriva lor în două dosare penale.



Unul dintre bărbați ar fi trimis chiar și mesaje de adio de pe telefonul victimei. Motivul crimei ar fi fost o sumă uriașă de bani, aproximativ 800.000 de euro. Până acum, bărbații nu au spus niciun cuvânt despre locul unde se află cadavrul.