Iulian Dumitrescu a contestat, la Tribunalul Bucureşti, măsura controlului judiciar luată de procurorii DNA în ceea ce îl priveşte, instanţa analizând joi cererea sa, însă pronunţarea a fost amânată pentru 12 februarie.

La termenul de joi, avocatul său, Cristian Ene, a declarat, la sosirea la instanţă că a fost contestată măsura controlului judiciar pentru ca judecătorul să stabilească dacă aceasta este justificată. De asemenea, el s-a referit şi la interpretarea sumei invocate de procurori în cazul mitei, precizând că suma se referă la un act comercial şi că toamci de aceea judecătorii trebuie să se pronunţe.

“Plângerea faţă de controlul judiciar a fost depusă pentru a se clarifica dacă într-adevăr există nevoie de control judiciat pentru buna desfăşurare a urmăririi penale. Am invocat mai multe motive, care pot determina judecătorul să aprecieze că urmărirea penală se poate desfăşura în condiţii foarte bune fără nevoia controlului judiciar. Am depus înscrisuri şi am scos în evidenţă mai multe aspecte în dosarul cauzei care într-adevăr dovedesc că la acest moment nu apare ca oportun şi temeinic acest control judiciar”, a declarat avocatul.