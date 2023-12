Tribunalul Bucuresti a dat verdictul in procesul de proprietate intelectuala ce vizeaza dreptul de proprietate asupra marcii CARGO.

Actiunea civila a fost inregistrata, in 15.02.2023, de reclamantii Igrisan Adrian Gabriel, Pilan Octavian si Achim Alin, componenti ai trupei CARGO, care au solicitat instantei sa le atribuie dreptul de proprietate asupra marcii, devenita celebra in muzica rock romaneasca, in contradictoriu cu Barar Monica si Barar Adriana-Delia, urmasii fondatorului trupei, Adi Barar, decedat in pandemie, dar si cu Oficiul de Stat pentru Inventii si Marcim, scrie ImpactPress.ro.

„Respinge cererea, ca neintemeiata. Obliga reclamantii, in solidar, la plata sumei de 11.699,96 lei cheltuieli de judecata, catre parata Barar Adriana. Cu drept de apel in termen de 30 de zile de la comunicare”, se arata in Hotararea pronuntata de Tribunalul Bucuresti in 29.11.2023.

Cu siguranta, membrii trupei vor declara apel, insa, pana atunci, mostenitoarea lui Adi Barar le poate interzice sa foloseasca Brandul CARGO sau sa cante anumite piese.

„Marca CARGO ramane la familia fondatorului formatiei muzicale CARGO! CARGO este mostenirea pe care Adrian Barar (fondatorul formatiei muzicale CARGO) a lasat-o fiicei sale si sotiei sale," a scris pe facebook un apropiat al famiiei Corneliu Vaida.

