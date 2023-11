Mirel Palada mai are o condamnare definitivă de 1 an și 9 luni, cu amânarea executării pedepsei, pentru că l-a bătut pe senatorul USR Mihai Goțiu în timpul unei emisiuni televizate, potrivit Realitatea Plus.

Senatorul USR, Mihai Goțiu, după ce a fost lovit cu pumnul de Mirel Palada: "Mi-au dat lacrimile"

La câteva luni după condamnarea pe fond, Palada a fost surprins băut la volan, ceea ce în justiție se cheamă „concurs de infracțiuni”.

La începutul lunii octombrie, Mirel Palada a solicitat judecarea după procedura simplificată, ceea ce presupune recunoașterea faptelor descrise în rechizitoriu, în schimbul reducerii cu o treime a pedepsei.