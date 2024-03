Într-o interveție telefonică în exclusivitate la Realitatea Plus, văduva bărbatului accidentat de către bancherul Radu Ghețea a condamnat modul în care justiția a gestionat procesul, în defavoarea ei.

"Presiune nu pot să spun că am simțit, pentru că am fost practic ignorați. (...) Nu am avut informații, ba chiar la un moment dat s-a emis un document în care s-a enunțat că eu și copiii nu avem calitate procesuală în dosar.(...) Am trăit și sentimentul că se dorește ascunderea sub preș a acestui lucru grav care s-a întâmplat. (....) Nu am primit nici măcar un simplu mesaj că îi pare rău. Nu așteptam scuze de la înălțimea cartelului pe care s-a cocoțar Radu Ghețea, așteptam doar să auzim că îi pare rău. (...) Aștept doar ca legea să își facă treaba. Să își primească o pedeapsă, o pedeapsă ce nu va fi suficientă pentru mine indiferent cât va fi de mare", a declarat Marilena Andrei, în exclusivitate la Realitatea Plus.

Deocamdată, magistrații nu au stabilit un termen de judecată. La cei 76 de ani, Radu Ghețea este președintele unei importante bănci comerciale și președintele de onoare al Asociației Române a Băncilor din 2015.