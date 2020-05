Konstantinos Passaris, "Fiara din Balcani", surprins vorbind la telefon în celula sa din Penitenciarul Gherla

Deținutul Konstantinos Passaris, supranumit "Fiara din Balcani", condamnat la închisoare pe viață și aflat în regim închis, a fost prins în celula din Penitenciarul Gherla în timp ce se afla într-o conversație video la telefon cu o prietenă din Grecia, fiind declanșată o anchetă în acest caz.

"A fost descoperit un telefon asupra detinutului Konstantinos Passaris care era si online intr-o conversatie video cu o prietena din Grecia in momentul cand a fost prins. Avea un telefon mobil de top, cu cartela si incarcator. Dupa aceasta descoperire, comisia de disciplina din Penitenciar a decis suspendarea dreptului lui Passaris de a primi si cumpara bunuri de la magazinul alimentar din incinta pentru detinuti pe toata perioada lunii aprilie. Detinutul Passaris se afla in regim inchis", au spus surse judiciare pentru o agenție de presă.

De asemenea, alte telefoane mobile au mai fost descoperite si asupra unor detinuti care s-ar fi ocupat cu metoda "Accidentul", iar introducerea in mod ilicit in penitenciar a unui telefon mobil constituie infractiune, motiv pentru care, in cazul descoperirii unui telefon mobil, se preda obiectul interzis catre organele de politie in vederea efectuarii cercetarilor.