Dupa o perioada de 6 luni in arest preventiv, magistratii au fost nevoiti sa-l plaseze in arest la domiciliu pentru ca nu mai puteau prelungi masura.

„În baza art. 4251 alin. 7 pct. 2 lit. a rap. la art. 205 C.proc.pen. admite contestaţia formulată de Ministerul Public, DNA – ST Iaşi împotriva încheierii din data de 15.04.2024 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Vaslui în dosarul nr. 2562/89/2023/a1.8, încheiere pe care o modifică parţial, doar cu privire la stabilirea duratei arestului la domiciliu. Rejudecând: În baza art. 222 alin. 12 C.proc.pen. stabileşte că măsura arestului la domiciliu, dispusă de judecătorul de cameră preliminară de la instanţa de fond faţă de inculpatul Buzatu Dumitru are o durată de 30 de zile, începând cu data eliberării inculpatului din locul de detenţie. Menţine celelalte dispoziţii ale încheierii contestate care nu contravin prezentei încheieri. În temeiul dispoziţiilor art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat pentru derularea procedurii în faţa instanţei de control judiciar rămân în sarcina acestuia. Ia act că inculpatul a fost asistat de un apărător ales în faţa instanţei de control judiciar. Definitivă. Pronunţată astăzi, 17.04.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia inculpatului şi a procurorului prin intermediul grefei instanţei”, se arată în minuta instanței.

Dumitru Buzatu vrea să scape de pușcărie. Fostul baron local spune că e forțat să recunoască fapta: dosarul său are 35 de volume și 17.000 de

Totusi, in arest la domiciliu, Dumitru Buzatu are mai multe interdictii si obligatii. El nu poate parasi locuinta decat pentru a se prezenta in fata organelor judiciare, la chemarea acestora. Totodata, el nu are voie sa ia legatura cu martorii din dosar.

Cei de la DNA pot contestat decizia de miercuri a Curtii de Apel Iasi.