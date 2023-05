Procurorii DNA au descins, joi, la sediul Poștei Române, de unde ridică mai multe documente. Actele ar avea legătură cu investițiile făcute de instituția publică. Potrivit unor surse, descinderi au loc în paralel și la Iași și Bacău. În cauză ar fi acuzații de dare și luare de mită, dar și abuz în serviciu. Mita s-ar ridica la aproximativ 15.000 de euro.





Ancheta procurorilor anti-corupție vizează mai multe persoane, între care și șeful compartimentului antifraudă și integritate din cadrul companiei. Practic, descinderea DNA confirmă în mare măsură acuzațiile lansate de Anca Alexandrescu în luna martie. La vremea respectivă, deranjat de dezvăluirile de la Realitatea Plus, șeful Poștei a ieșit la atac, cu un mesaj către proprii angajați.



"La postul de televiziune Realitatea Plus există un serial care denigrează instituția, denigrează munca noastră, a tuturor, și în același timp să arunce în derizoriu pentru tot ce am construit până acum. Astfel, pot spune că fostul director al Poștei Române Mihai Toader împreună cu Maricel Păcuraru au fost condamnați definitiv la pușcărie, pentru o fraudă de peste 4 milioane de lei. Acești oameni care acum spun că Poșta Română o duce rău (...) au fost condamnați în Justiție," afirma șeful Poștei Romane, în luna martie.





NE-AU RECLAMAT, IAR ACUM OAMENII DE LA POȘTĂ DESPRE CARE AM VORBIT SUNT ACUM VIZAȚI DE DNA

Între timp, instanța a stabilit că fapta despre care vorbea Ștefan nu există, a precizat Anca Alexandrescu.



"Când am făcut acea emisiunea, domnul Burduja m-a reclamat, domnul Ștefan a depus plângere în numele Poștei Române, pentru că aș fi defăimat instituția (...) iată că ceea ce am prezentat noi atunci (în martie 2023 - N.R.) investighează acum DNA.





(...) Pe 17 martire am arătat schema si legătura între Sebastian Burduja și Valentin Ștefan. În acea schemă apar și 2 dintre numele despre care DNA vorbește în comunicatele din 25 mai, Radu Ursanu si Constantin Tapălagă", a precizat realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel.