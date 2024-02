În urma efectuării a 36 de percheziţii domiciliare, la data de 10 februarie a.c., de poliţiştii din Constanţa, au fost descoperite şi ridicate, în vederea indisponibilizării, 220 de baxuri, în care se aflau 5.245.960 de comprimate şi 51.557 de fiole, ce conţin substanţe dopante, în valoare de aproximativ 3.000.000 de euro. Astfel, în urma analizei de laborator s-a stabilit că acestea conţin substanţe ce se regăsesc în lista anexa nr. 1a Legii nr. 104/2008, privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante" se arată într-un comunicat transmis duminică de Poliţia Română.



De asemenea, tot în urma analizei de laborator, s-a stabilit că 70% dintre produsele ridicate sunt substanţe dopante de mare risc.



Totodată, au fost descoperite aproximativ 470 de pachete de ţigarete netimbrate, precum şi 28.000 de lei, 14.700 de euro, 1.500 de lire turceşti, 640 de dolari şi 120 de lire englezeşti.



La sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa au fost conduse 11 persoane, în vederea audierii.



Două dintre acestea, un bărbat, de 31 de ani, şi o femeie, de 29 de ani, au fost reţinute pentru 24 de ore, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fabricarea, producerea, experimentarea, prepararea, procesarea, transformarea, oferirea, distribuirea, vânzarea, punerea în vânzare, administrarea, livrarea cu orice titlu, trimiterea ori alte operaţiuni privind circulaţia substanţelor dopante cu grad de mare risc şi a produselor care conţin substanţe dopante cu grad de mare risc, fără drept.



Cele două persoane au fost încarcerate în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa, urmând ca duminică să fie prezentate procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, cu propunere legală.



Cercetările în acest caz sunt continuate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economico - Financiare, sub coordonarea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, se precizează în comunicat.



Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economico - Financiare din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa, sub coordonarea unui procuror de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, au efectuat sâmbătă 36 de percheziţii domiciliare, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de contrabandă cu ţigări şi deţinere sau comercializare de substanţe dopante sau produse ce conţin substanţe dopante.



Percheziţiile au avut loc în municipiul Constanţa şi oraşul Năvodari, la locuinţele a 11 persoane cercetate pentru comiterea faptelor.



Astfel, în perioada 2023-2024, acestea ar fi deţinut şi comercializat ţigări netimbrate şi produse ce ar putea conţine substanţe dopante.



Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale din Poliţia Română. La acţiune au participat şi poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Constanţa, Serviciului Criminalistic, precum şi luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale.