"Azi, la spălătorie, 3 MURITORI au încercat să mă intimideze, fără să-și dea seama de puterile mele DIVINE. Am întins mâna și am pocnit din degete, apoi le-am pus o întrebare simplă, dacă știu secretele Focului Yoga? Nu știu dacă asta i-a făcut să se răzgândească, dar a făcut-o", a scris Andrew Tate. Postarea n-a rămas fără ecou, pentru că sintagma, ca atare, nu există în tehnica yoga, chiar dacă este asociată cu cea a "respirației de foc". Titulatura "focul Yoga" a fost popularizată de Dhalsim, un personaj în jocul pe calculator Street Fighter.

At laundry today, 3 mortals attempted to intimidate me



Unaware of my divine powers



I extended my hand and clicked my fingers



Then asked them a simple question



Do you know the secrets of Yoga fire?



They are not sure why this changed their minds, but it did.