Politiștii antidrog din Vaslui au documentat activitatea infracţională a 5 tineri, cu vârste între 18 și 23 de ani, din municipiul Bârlad și comuna Tutova, județul Vaslui, care distribuiau eutylona, cocaina și canabis elevilor din municipiile Bârlad și Iași, potrivit Radio România Actualități.

Eutolyna este un drog extrem de periculos, relativ nou, care a devenit foarte popular de câțiva ani și a făcut multe victime în SUA. Substanța are ca efect creșterea sentimentului de empatie și bunăvoință și măresc sentimentul de a fi acceptat social și conectat la alții, potrivit unui comunicat.

Eutylona instalează o dependenta rapida, iar după mai multe acte de consum poate conduce la hipertermie, hipertensiune arterială și convulsii. Eutylona poate fi un cristal limpede sau o pulbere albă.

Acest stupefiant a fost introdus in România, in lista cu substanțe interzise, fiind catalogat ca drog de mare risc de-abia la data de 04.04.2023, prin intrarea in vigoare a Legii nr. 77/ 2023.

Pana la aceasta data, substanta era catalogata ca fiind un substitut de droguri (etnobotanic), pedeapsa pentru tranzacționarea acesteia fiind una mică.

Cei 5 au fost arestați preventiv pentru săvârșirea infractiunilor de :

-trafic de droguri de risc și mare risc,

-trafic de substituenți de droguri (etnobotanice) și

-deținere de droguri de risc în vederea consumului propriu.