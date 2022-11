Chiar daca nu se bazeaza pe calcule sofisticate sau pe un sistem astrologic autentic, este un proiect astologic interesant, care merita sa fie descoperit, potrivit garbo.ro.

În functie de ziua saptamanii in care ai venit pe lume, poti afla carei zodii geto-dacice ii apartii:

Cel care a venit pe lume în Ziua Întâi (Luni) – zodia DIONYSOS

Dionysos este un zeu recunoscut atât în mitologia greacă, cât și în cea tracă. El este considerat atât ca și stăpân peste verde și veselie, dar și ca o zeitate a vegetației și a stării de exaltare. Dionysos mai este asociat și stării de euforie, vitalității și bucuriei de a trăi. Cei ce s-au născut sub semnul zodiei Dionysos sunt persoane care iubesc să trăiască și să iubească, bucurându-se de fiecare clipă. Totodată, sunt persoane joviale, optimiste, pozitive, usor exuberante și superficiale. Sunt ambițioase, însă au nevoie de un stimulent puternic pentru a-și duce la bun sfârșit o sarcină.

Cel care a venit pe lume în Ziua a Doua (Marți) – zodia PLEISTOROS

Cel născut în ziua lui Marti este patronat de Pleistoros, o zeitate tracă a războiului și a conflictelor ce cerea în mod periodic jertfe și sacrificii. Pleistoros era cel care îi proteja în mod deosebit pe războinici. Persoanele născute sub semnul zodiei Pleistoros sunt persoane dinamice, puternice, înzestrate cu o puternică energie fizică, dar și cu tărie de caracter și o capacitate de rezistență fizică și psihică ieșită din comun. Aceste persoane sunt tenace, directe, perspicace, niște prieteni de excepție care nu acceptă cuvântul trădare. Nu le place să se dea bătute și nu renunță cu ușurință la ceea ce și-au propus. Dacă le-ai greșit cu ceva anume, pregătește-te de o răzbunare cruntă.

Cel care a venit pe lume la Mijlocul Saptamanii (Miercuri) – zodia DERZELAS

Derzelas sau Zeul cel Mare era o zeitate de factură masculină specifică traco-dacilor, înfățișat adeseori călare. El era zeul sănătății, veghiind asupra stării de bine trupești, dar și asupra energiei vitale. Cei născuți sub semnul zodiei Derzelas sunt persoane ce iubesc dreptatea, armonia și pacea. Țin foarte mult la principiile și la teoriile lor de viață și chiar dacă își doresc să aibă parte de respectul celorlalți, nu se dezic de crezurile personale. Sunt persoane corecte, sincere, cu coloană vertebrală. Au așteptări mari de la cei din jur, fiind extrem de exigenți atât cu ei înșiși, cât și cu ceilalți. Au o dorință de autoperfecționare înnăscută și urmăresc în permanență să își depășească limitele. Sunt sensibili la critică și din acest punct de vedere pot fi făcuți cu ușurință să sufere.

Cel care a venit pe lume în Ziua a Patra (Joi) – zodia SABAZIOS

Sabazios este un zeu pe care vechii traci îl venerau ca pe ,,Eliberatorul” cel care îi dezrobea de sub puterea anotimpului rece. Divinitate subpământeană conform unor izvoare istorice, Sabazios avea și atributul șarpelui, fiind perceput totodată și ca o zeitate solară a cailor. Persoanele aflate sub semnul lui Sabazios au o fire taciturnă și sunt într-o oarecare măsură firi introvertite, enigmatice și cu un farmec de nepătruns. Au o înfățișare rece, mențin întotdeauna oamenii la o anumită distanță, suficient cât să nu-i lase să pătrundă în interiorul lor. Sunt însă persoane extrem de inteligente, talentate, capabile, pe care te poți baza la nevoie. Mai mult, sunt prieteni de nădejde și parteneri fideli de viață.

Cel care a venit pe lume în Ziua a Cincea (Vineri) – zodia BENDIS

În Panteonul geto-dac se strecoară și o zeitate de factură feminină, zeița Bendis. Bendis este o zeiță extrem de interesantă, personalitatea ei fiind similară zeiței Artemis de la greci. Prin urmare, Bendis era considerată a fi o zeiță a pădurilor și a Lunii, fiind înfățișată purtând o suliță în mână stângă, un coif pe cap și o cupă în cea dreaptă. Bendis era cinstită îndeosebi de către femei și de aceea unii istoriografi au desemnat-o și ca pe o zeiță a dragostei, a legăturilor de căsătorie și a maternității. Cei născuți în ziua lui Vineri au o personalitate senzuală, o putere mare de empatie și capacitatea de-a iubi. Prin natura lor, sunt firi calde, instinctive, generoase, orientate mai multe către familiei și către binele celor din jurul lor. Au putere de sacrificiu și sunt pașnici în general. Ferește-te însă să-i calci pe coadă sau să-i ataci pe cei care le sunt dragi. Vei simți pe propria piele ce înseamnă răzbunarea.

Cel care a venit pe lume în Ziua a Șasea (Sâmbătă) – zodia GEBELEIZIS

Gebeleizis, cunoscut în unele variante și sub numele de cavalerul trac Derzelas, era zeul cerului limpede, fiind asociat totodată și cu puterea fulgerelor, a tunetelor și a furtunii. Persoanele născute sub semnul lui Gebeleizis au personalități puternice, sunt impulsive, active, iuți la mânie. Se enervează și își pierd cumpătul cu ușurință, însă se calmează rapid. Totodată, cu ajutorul autocontrolului, reușesc să-și stăpânească ieșirile temperamentele pentru o perioadă îndelungată de timp. În același timp, sunt pasionale și au țn sânge capacitatea de a conduce. Au temperamente copleșitoare și coclotitoare, de care fie te îndrăgostești, fie te ferești.

Cel care a venit pe lume in Ultima Zi (Duminică) – zodia ZALMOXIS

Zalmoxis, zeul suprem al panteonului ce pare a îmbina atât trăsături solare, zoomorfice, cât și htonice, reprezintă divinitatea care guvernează personalitatea și destinul celor născuți în ziua de duminică. Cel născut sub semnul lui Zalmoxis are o personalitate puternică. Îi place să se afle în centrul atenției, vorbind pentru el, vorbind în numele altora, gesticulând, captând atenția, luând decizii pentru el, dar și pentru ceilalți. Este un lider înnăscut și are mare capacitate de persuasiune, dar și de a gestiona situațiile criza, dificile. Poate deveni conștient un manipulator căci înțelege perfect natura umană. Uneori îi place să se joace cu mințile și emoțiile celorlalți pentru a ajunge acolo unde-și dorește. Chiar dacă pornește de jos sau se naște într-o familie săracă, chiar dacă nu va avea parte de bogății de-a lungul vieții, existența sa va influența într-un fel sau altul destinele celor din jur și nu va trece neobservată”.