Horoscop TAROT. BERBEC

9 de spade

Aceasta carte este despre a face fata gandurilor critice – cele care iti trec prin minte si te tin treaz noaptea. Deoarece acest card este chemarea noastra la actiune, inseamna ca este timpul sa abordam aceste ganduri daunatoare care ne trec prin cap. Incearca sa scrii toate convingerile tale negative persistente si dovedeste ca fiecare este gresita. Daca te gandesti: „Sunt un esec”, atunci pune-ti la indoiala asta. Ce inseamna asta? Enumera lucrurile pe care le-ai realizat, recunoaste-ti tenacitatea, rezistenta si tot ceea ce ai facut pentru a fi aici. De asemenea, poate fi util sa gasesti originea mentalitatii tale. Poate ca vine din criticile pe care le-ai auzit in copilarie, acasa, la scoala sau pe terenul de joaca. Oriunde ar veni, cu siguranta nu este adevarul tau. Va fi nevoie de putina munca, dar concentreaza-ti atentia pe a-ti opri acele ganduri critice. Sunt rani gata sa fie vindecate.

Horoscop TAROT. TAUR

4 de bate

4 de bate este o alta carte care inseamna stabilitate, in special cea a unui camin fericit. De asemenea, poate simboliza indeplinirea unui scop sau o sarbatoare. S-ar putea sa inveti cum sa te stabilizezi – literal si emotional. Mai mult decat atat, te poti distra. Cartea 4 de bate reprezinta focul, miscarea, comunicarea si energia creativa, asa ca cel mai bun mod de a face acest lucru este sa luati actiuni concrete. Spune afirmatii cu voce tare ca si cum ar fi antidoturi pentru gandurile negative. Fa ajustari in mediul inconjurator pentru a continua sa-ti indeplinesti obiectivele.

Horoscop TAROT. GEMENI

4 de cupe

Cartea 4 de cupe este o carte despre confort, rutina si chiar plictiseala. Cifra patru indica stabilitatea in numerologie, iar cupele sunt suita emotiilor si relatiilor. Sa te simti in siguranta este un lucru bun, dar daca cauti schimbare si entuziasm, aceasta carte ar putea parea lipsita de stralucire. Incearca sa apreciezi aceasta perioada mai blanda ca pe o oportunitate de a te reincarca si de a aprecia viata pe care ti-ai creat-o. Chiar daca sunt doar cateva minute, foloseste-ti timpul liber pentru a respira profund si a exersa recunostinta chiar si in timp ce faci lucruri simple, cum ar fi sa bei apa. Bucura-te de lucrurile mici pentru a te ancora in prezent.

