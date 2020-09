Horoscop pentru săptămâna 14 - 20 septembrie 2020. Întorsături de situație în zona profesională pentru o zodie

Berbec

Incepi saptamana cu optimism si incredere, chiar daca sunt posibile surprize care te scot din ritm si te obliga sa te adaptezi din mers. De exemplu, din punct de vedere financiar pot sa apara cheltuieli neprevazute sau, daca te avanti in speculatii financiare sau cheltuieli extravagante, e posibil sa ajungi la limita cu resursele sau sa treci printr-un moment de instabilitate, nesiguranta si teama. Asadar, protejeaza-ti finantele.

In plan profesional, inca e nevoie sa depui mult efort pentru ceea ce ti-ai propus sa realizezi sau ai senzatia ca totul se deruleaza foarte lent si ca esti nevoit sa astepti mai mult decat ai estimat, anumite rezolvari, progrese, rezultate. Totusi, mici semne ca lucrurile se indreapta in directia buna poti vedea in aceasta saptamana. Pastreaza-ti increderea!

In jurul zilei de 17 septembrie, e potrivit sa incepi un proiect sau sa schimbi ceva legat de alimentatie si stil de viata, sa incepi un program de imbunatatire a sanatatii.

Taur

Aceasta saptamana poate sa-ti aduca schimbari neasteptate sau un comportament capricios si instabil in ce priveste mediul familial. Toleranta iti este scazuta, tocmai de aceea exista riscul unor schimbari bruste de dispozitie si chiar manifestari complet lipsite de tact si diplomatie in relatiile cu cei din jur. Pentru unii Tauri, exista chiar premizele unor schimbari neasteptate a locuintei sau a unor conditii de locuit.

La locul de munca sunt in continuare discutii, intrevederi, negocieri, unele cu legea in mana sau cu contractul de munca pe masa. Ai nevoie de multa rabdare si atentie la detalii, mai ales daca esti pe punctul de a-ti negocia pozitia si rolul la locul de munca sau vrei sa obtii un proiect.

Luna noua in Fecioara, din 17 septembrie, creeaza un context benefic pentru intentii noi in ce priveste o relatie amoroasa sau relatia cu copiii. De asemenea, acum e momentul sa renunti la niste obiceiuri nesanatoase in aceste aspecte ale vietii si sa privesti cu mai mult simt practic si luciditate spre viitor, corectand ceea ce nu mai functioneaza in relatia ta.

Gemeni

Tu poti folosi aceasta perioada pentru a crea ceva, pentru a-ti manifesta un talent sau niste abilitati, pentru a-ti declara sentimentele, pozitia si intentiile in relatiile apropiate. E important sa te concentrezi mai mult pe ceea ce poti face tu, pe ceea ce ai tu de dat si, de asemenea, asupra lucrurilor pe care le poti schimba singur. Nu e momentul sa te bazezi pe altii, sa astepti salvare din exterior si nici sa pui baza pe promisiunile care ti se fac.

E posibil sa simti multa instabilitate de ceva vreme, in toate domeniile, dar mai ales in ce priveste finantele, anturajul, proiectele. Totusi, in aceasta saptamana, in jurul datei de 17 septembrie, ai sansa sa gasesti solutii bune cu ajutorul familiei. De altfel, exista premize si pentru schimbari care tin de casa sau de organizarea unui spatiu de lucru sau de locuit. E momentul sa eficientizezi acest spatiu, sa elimini ceea ce nu-ti mai foloseste si sa pastrezi doar ceea ce e functional, util, de buna calitate.

Rac

Experiementezi fie o pauza, fie instabilitate, in ce priveste cariera si relatiile profesionale. E un moment de rascruce, de fapt, in care sa decizi pe ce drum vei merge mai departe si ce schimbari e potrivit sa faci. Insa, deocamdata, tot ce poti face este sa astepti, sa ai rabdare sa ti se reveleze drumul adecvat. Intre timp, fii atent la ce simti, ce observi in lumea ta sau in atitudinea unor oameni pe care i-ai creditat de-a lungul vremii. S-ar putea sa vezi totul cu alti ochi acum, de fapt sa vezi unele detalii care ti-au scapat si care te vor ajuta in deciziile tale.

Luna noua in Fecioara, din 17 septembrie, iti activeaza zona comunicarii si a mentalului. E un moment bun de facut curatenie in mintea ta, de renuntat la unele puncte de vedere, convingeri, abordari nesanatoase. Poate fi un nou inceput pentru tine, un mod nou de a gandi, mai eficient, mai functional si mai ales sanatos.

Leu

Pentru tine, saptamana aceasta poate aduce intorsaturi de situatie in ce priveste zona profesionala. Poti fi destul de capricios si poti avea momente in care pur si simplu dai cu piciorul unei propuneri, unui context, unor relatii. Adevarul este ca nu prea-ti arde acum de compromisuri si, de fapt, vei face ceea ce trebuia sa faci demult: vei pastra doar ceea ce-ti place si te inspira. Pe de alta parte, pot aparea vesti neasteptate, surprize, schimbari bruste in cariera, la care vei fi nevoit sa te adaptezi. Probabil ca in jurul acestui subiect vor fi multe ganduri, multe conversatii si negocieri, unde cu putin efort, cu rabdare si diplomatie, poti obtine raspunsuri favorabile in cele din urma.

Pe data de 17 septembrie, se formeaza aspectul de Luna noua in Fecioara, activand in harta ta casa banilor. Asadar, e un moment bun sa te concentrezi asupra resurselor tale, sa initiezi un proiect cu beneficii materiale sau sa folosesti mai multe resurse interioare decat pana acum, pentru a-ti consolida resursele exterioare.

Fecioara

Evenimentul saptamanii, pentru tine, este Luna noua in semnul Fecioarei, un moment de care ar trebui sa profiti, in sensul de a te decide sa faci pentru tine lucruri pe care le-ai tot amanat. De exemplu, poti sa incepi un program nutritional, sa te ocupi mai mult de corpul tau, sa faci schimbari in stilul de viata dar si in atitudinea ta fata de tot ce te inconjoara, pentru a aduce mai mult echilibru in interior si in exterior.

Zona finantelor este in continuare cu framantari, ganduri, evaluari, chiar ingrijorare. E o perioada in care energia este consumata mai mult pentru a conserva resursele, decat pentru a le inmulti, deci e necesar sa fii prudent si foarte chibzuit cand vine vorba de investitii si cheltuieli, mai ales ca exista (sau apar) situatii in care ti se solicita sprijin si sustinere materiala: fie copiii au nevoie, fie persoana iubita.

