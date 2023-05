Zelenski a ajuns joi în sediul Curţii Penale Internaţionale (CPI), fiind protejat de un serviciu de securitate impresionant, transmite presa internaţională. În acest timp, Rusia atacă Ucraina în bombardamente în serie după evenimentele de la Kremlin, legate de presupusa tentativă de asasinat asupra lui Vladimir Putin reclamată de Kremlin.

Într-o declarație susținută la Haga, președintele ucrainean a precizat că speră ca Vladimir Putin să poată fi adus în fața justiției, lucru ce va avea loc atunci când Ucraina va câștiga războiul împotriva Rusiei.

„Cu toții vrem să vedem un alt Vladimir aici, la Haga. Care merită să fie condamnat aici pentru acțiunile sale criminale și adus la Haga”, a spus Zelenski, referindu-se la mandatul de arestare emis pe numele lui Putin de CPI.

„Și vom câștiga, nu doar pe câmpul de luptă, nu doar împotriva acestei agresiuni.

Priviți cum țările din întreaga lume se unesc pentru a-i ajuta pe ucraineni să se apere. Oricare ar fi inima lor, au această dorință de a ajuta, simțind, știind că este în joc mai mult decât soarta unei singure țări", a mai declarat președintele ucrainean.

Zelenski a mai spus că este „sigur că acest lucru se va întâmpla atunci când vom câștiga (războiul împotriva Rusiei, n.r.)”.

#Zelenskyy speaking in #TheHague: “We all want to see another Vladimir here in The Hague, someone who deserves to be punished for his criminal actions. I\"m sure it will happen when we win." pic.twitter.com/sG43dhqtFV