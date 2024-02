Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat joi că s-a întâlnit cu şeful armatei, Valeri Zalujni, şi spune că a venit timpul pentru schimbări în conducerea militară, dar că generalul de top de la Kiev ar trebui să rămână "în echipa sa", relatează Reuters. Ulterior, el a anunţat că noul comandant al armatei este generalul Oleskandr Sîrski, care conducea până acum forţele terestre.

"L-am numit pe generalul colonel Sîrski în funcţia de comandant-şef al Forţelor Armate ale Ucrainei", a anunţat Zelenski, potrivit Ukrainskaia Pravda.

Generalul Oleksandr Sîrski este comandantul forţelor terestre din armata ucraineană şi a jucat, la rândul său, un rol important pe front, fiind direct implicat în luptele din sudul şi estul ţării.

"Începând de astăzi, o nouă echipă preia conducerea Forţelor Armate ale Ucrainei. Vreau ca soldaţii noştri din Robotîne sau Avdiivka, Statul Major şi Statul Major General să aibă aceeaşi viziune asupra războiului.

Am avut zeci de discuţii cu comandanţi de diferite niveluri. În special, astăzi am vorbit cu generalii de brigadă Andrii Hnatov, Mikhailo Drapatî, Ihor Skîbiuk şi cu coloneii Pavlo Palisa şi Vadim Suharevski. Toţi aceştia sunt luaţi în considerare pentru funcţii de conducere în armată şi vor servi sub conducerea celui mai experimentat comandant ucrainean. Acesta are un palmares de succes în domeniul apărării, după ce a condus operaţiunea de apărare a Kievului. De asemenea, are o experienţă de succes în ofensivă - operaţiunea de eliberare a Harkovului", a declarat Zelenski.

Anunţul lui Zelenski vine după mai multe zile de speculaţii că preşedintele se pregăteşte să îl demită pe popularul comandant-şef al armatei, generalul Valeri Zalujni, considerat de mulţi ucraineni un erou naţional pentru că a gestionat efortul de război începând din februarie 2022.

"Am discutat despre ce reînnoiri au nevoie Forţele Armate ale Ucrainei. Am discutat, de asemenea, cine ar putea face parte din conducerea reînnoită a Forţelor Armate ale Ucrainei. Timpul pentru această reînnoire este acum", spune Zelenski într-o postare pe Telegram în care anunţă că a avut o întâlnire cu Zalujni.

Într-o declaraţie separată, generalul Zalujni confirmă că a avut o "discuţie importantă şi serioasă" cu Zelenski şi că a fost luată decizia de a schimba tacticile şi strategia pe câmpul de luptă.

"Sarcinile din 2022 sunt diferite de cele din 2024. Prin urmare, toată lumea trebuie să se schimbe şi să se adapteze la noile realităţi. Pentru a câştiga şi a fi uniţi", se arată în declaraţia sa de pe Telegram.