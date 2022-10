„A 229-a zi de război. În ziua 229 se încearcă să fim anihilaţi şi şterşi de pe faţa pământului”, a scris Volodimir Zelenski pe Facebook.

Este alertă maximă la Kiev după ce Rusia a lansat rachete de croazieră asupra Capitalei. Nu se cunoaște numărul de victime la acest moment, însă pagubele sunt uriașe. Bombardamentul asupra Kievului vine la scurt timp după ce Putin a acuzat Ucraina de atac terorist asupra Podului din Crimeea.

Tot astăzi urmează să se întrunească și Consiliul de Securitate la Moscova, iar Medvedev susține că Rusia trebuie să răspundă dur.

Rachetele au lovit centrul capitalei care nu a mai fost bombardat din luna iunie. Alte bombardamente au fost și în Dnipro dar și Zaporojie. În ultima săptămână au murit peste 40 de civili după ce mai multe clădiri rezidențiale au fost distruse de rachetele rușilor.

După ce Putin a acuzat Ucraina de atac terorist asupra Podului din Crimeea, Kievul a fost lovit de bombardamente.

Momentul exploziei unei rachete a fost surprins chiar în timpul unei transmisiuni în direct a unui jurnalist englez.

#BIGBREAKING:Large explosions heard in Kyiv following sound of incoming missiles.

BBC caught it live in action. #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/HJwos1KLiS