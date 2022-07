Președintele Volodimir Zelenski a cerut înființarea unui „tribunal special” care să investigheze invazia Ucrainei de către Rusia,apelul fiind făcut într-o conferință internațională privind crimele de război din Ucraina, care are loc la Haga.

Va fi zi de doliu vineri, în Viniția, pentru victimele tragediei petrecute, joi, în care cel puțin 23 de persoane, între care și 3 copii, și-au pierdut viața, 66 au fost rănite - între care și 3 copii - ca urmare a atacurilor rusești. Cinci persoane sunt în stare critică. Salvatorii caută în continuare 39 de persoane date dispărute.

