Zelenski cere României deblocarea tranzitului de cereale ucrainene

Criza cerealelor la Marea Neagră se adâncește. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le solicită statelor vecine, inclusiv României, să permită culoarele de tranzit pentru produsele agricole, după ce ofensivele navale ale Rusiei au blocat complet porturile ucrainene.
Premierul ungar Péter Magyar a anunțat că Ungaria acceptă deblocarea tranzitului de porumb și cereale din Ucraina către piețele din Europa Occidentală, cu condiția strictă ca mărfurile să treacă teritoriul național în garnituri de tren sigilate. Decizia vine în urma unei întrevederi directe cu președintele Volodimir Zelenski, pe fondul paralizării exporturilor maritime ucrainene de către armata rusă.
Măsura reprezintă o schimbare vizibilă de abordare din partea Budapestei și un colac de salvare pentru economia Kievului, dar și pentru piața europeană, grav lovită de seceta din acest an.
Trenuri sigilate prin Ungaria: Condițiile puse de Péter Magyar
În urma discuțiilor bilaterale desfășurate vineri pentru relansarea relațiilor diplomatice, președintele Volodimir Zelenski le-a cerut tuturor statelor vecine — România, Polonia, Slovacia și Ungaria — să redeschidă culoarele de tranzit utilizate la debutul conflictului din Ucraina.
Noul prim-ministru de la Budapesta, Péter Magyar, a confirmat sâmbătă, într-un interviu televizat, flexibilizarea poziției țării sale:
Tranzit garantat fără vânzare locală: Cerealele ucrainene vor putea traversa Ungaria doar spre terțe destinații, fără a fi comercializate pe piața ungară, pentru a proteja fermierii locali.
Măsuri stricte de siguranță: Transporturile de porumb se vor efectua exclusiv în trenuri sigilate.
Schimbare de discurs la Budapesta: Deși reiterează că Ungaria nu va furniza armament Kievului și va monitoriza drepturile minorității maghiare, Magyar a adoptat un ton mult mai constructiv decât fostul premier Viktor Orbán, exprimându-și solidaritatea față de Ucraina în fața „agresiunii inumane a Rusiei”.
Criza din Marea Neagră și seceta istorică din Europa
Exporturile agricole ale Ucrainei — unul dintre cei mai mari producători mondiali de grâu, porumb și floarea-soarelui — au fost redirecționate pe uscat după ce aproape 90% din rutele maritime tradiționale din Marea Neagră au fost blocate de valul de atacuri rusești asupra infrastructurii portuare.
Necesitatea acestor cereale pe piața comunitară este cu atât mai mare cu cât agricultura europeană se confruntă cu un deșertificator val de căldură:
Recoltă la minim istoric în UE: Seceta severă a redus producția de porumb a Uniunii Europene la doar 50,1 milioane de tone, cel mai scăzut nivel din ultimele două decenii.
Prăbușire de 20%: Producția actuală este cu o cincime mai mică față de media ultimilor trei ani, generând un deficit major de furaje și materii prime pe piața UE.
Deblocarea tranzitului terestru prin Ungaria și România devine astfel un element vital pentru aprovizionarea Europei Occidentale și pentru susținerea bugetului de război al Ucrainei.