Președintele Zelenski a anunțat marți seară că el nu este pregătit să renunțe la rezistența în fața Rusiei. În același timp, liderul de la Kiev a dezvăluit în conferința de presă de marți seară că armata a solicitat jumătate de milion de oameni pe front pentru a crește efectivele în fața armatei ruse.

„În cele mai multe cazuri, depinde de noi (victoria în războiul contra Rusiei, n.r.). Dacă nu ne pierdem rezistența, dacă nu ne pierdem speranța și încrederea, spiritul, vom pune capăt războiului mai devreme.

Zelenski anunță că nu este pregătit ca Ucraina să cedeze în fața lui Putin / Foto: Profi Media

Poți să trăiești cu scepticism, dar poți și să reprezinți o țară cu scepticism. Nu sunt pregătit pentru acesta din urmă”, a declarat președintele ucrainean.

