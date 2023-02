În cadrul discuțiilor, Vladimir Putin a afirmat că relațiile bilaterale se dezvoltă "conform planului" și cele 2 țări au atins noi froniere în cadrul relațiilor economice.

La final, liderul rus a transmis că așteaptă o vizită a președintelui chinez Xi Jinping, notează BBC. Potrivit aceleiași surse, Wang Yi a promis că relațiile dintre China și Rusia nu vor ceda la presiunea altor țări.

