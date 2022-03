„Pe tine te știu deja, sunt foarte încântat. Meriți cu adevărat această decorație pentru realizările tale din Insula Șerpilor. Îți înmânez medalia cu o mare bucurie și sper că vom câștiga împreună și alte bătălii împotriva inamicilor: sute, mii, nu contează câți. Înainte, spre victorie!”, spune cel care l-a decorat pe Roman Hribov.

#Ukraine Roman Hrybov, the Ukrainian soldier, who said the now-famous "Russian warship, go fuck yourself" phrase when asked to surrender, returned home. It was initially thought that Hrybov and all the border guards on Snake Island were killed. Hrybov was captured by Russians pic.twitter.com/RVzfzK3ii4