VIDEO Prima vizită virtuală a prințului William, alături de Kate, izolați din cauza epidemiei de coronavirus

Ducele și ducesa de Cambridge, William și Kate, au discutat online cu şcolari şi profesori de la Casterton Primary Academy în Lancashire, o instituţie care are grijă de copiii ai căror părinți se află în prima linie în epidemia de coronavirus: copii ai cadrelor medicale, ai angajaţilor din centre comerciale şi din domeniul livrărilor.

Întâlnirea a fost plină de veselie, întreținută de cei doi, alături de băieţi şi fete, costumați, cu urechi de iepuri, fericiți că sunt la școală, după cum mărturisesc în videoclipul întâlnirii, și care s-au lăudat cu multe desene și alte activităţi pe care le fac zi de zi.

„Asta ar trebui să-i liniştească pe toţi părinţii nevoiţi să lucreze, să ştie că are cineva grijă de copiii lor într-un cadru normal şi structurat dar şi că au un loc unde să fie în siguranţă", a spus Kate.

Teachers across the UK are dedicating their time to keeping schools open for the children of key workers and vulnerable children.



The Duke and Duchess of Cambridge called teachers and school staff at Casterton Primary Academy to thank them for their hard work and dedication. pic.twitter.com/2h9N66O4EP