De acum, stewardesele vor putea purta pantaloni și sacou portocalii, cu tricouri albe, produse de creatori locali, la care sunt asortați pantofi sport albi. Iar pentru ca ținuta să fie totuși șic, costumul este completat de o eșarfă din mătase.

Decizia a fost luată după ce compania a făcut un sondaj între membrii echipajului de bord.

Noua uniformă va fi lansată oficial pe 22 octombrie.

