După câteva ore de ploi abundente, întreaga regiune a fost devastată. Șuvoaiele de apă au peste 2 metri în unele zone și au luat totul în calea lor. Sute de autoturisme au fost distruse, la fel și locuințele.

#Jeddah governorate, western #SaudiArabia , is drowning after very heavy rains that lasted for several hours, and 169 mm of rain was recorded in one of the neighborhoods during the past 6 hours.#Floods cover the streets of the province



