Ungaria, care a refuzat marţi să susţină o declaraţie a Uniunii Europene ce îndeamnă la un armistiţiu între Israel şi palestinieni, a criticat acest tip de poziţii, calificându-le drept „parţiale şi dezechilibrate”, informează Agerpres.



"Am o problemă în general cu declaraţiile europene asupra Israelului. Ele nu sunt de mare ajutor, mai ales în circumstanţele actuale, când tensiunile sunt atât de puternice", a declarat ministrul ungar al afacerilor externe Peter Szijjarto, într-un interviu acordat AFP în marja unei deplasări la Paris.



Peter Szijjarto a făcut această declaraţie în timp ce omologii săi europeni se reuneau în regim de urgenţă sub egida şefului diplomaţiei UE, Josep Borrell. Acesta din urmă a îndemnat la finalul reuniunii la o "încetare imediată a violenţelor" în conflictul israeliano-palestinian.



De la începutului noului val de violenţe armate între statul israelian şi grupări din Gaza, pe 10 mai, au fost ucise cel puţin 230 de persoane, în marea lor majoritate palestinieni.



"Obiectivul este de a proteja civilii şi de a permite accesul umanitar în Gaza", a explicat Borrell, subliniind că această declaraţie are susţinerea a 26 din 27 dintre statele-membre ale UE, exceptând Ungaria.



Pe plan mai larg, Szijjarto a îndemnat UE să dea întâietate "pragmatismului" în faţa "lecţiilor de morală", în condiţiile în care Budapesta a făcut recent uz de veto pentru a bloca declaraţii asupra Chinei. "În timpul ultimilor luni şi ani, UE a anunţat opt texte" asupra acestui subiect. "Întreb: oare au permis ele schimbarea lucrurilor în China? Nu. Şi atunci de ce trebuie să venim cu un al nouălea" (text), a subliniat şeful diplomaţiei ungare.



"Mai puţine judecăţi, mai puţine lecţii de morală, mai puţină critică, mai puţin amestec şi mai multă cooperare pragmatică", a îndemnat Peter Szijjarto Bruxelles-ul.