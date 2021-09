Tragedia a avut loc în timp ce mama copilului era și ea acasă, dar pregătea masa pentru familie.

Șocant este și că imediat după ce i-a căzut băiatul din brațe, bărbatul s-a dus să mănânce pizza în oraș.

Tânărul de 38 de ani, angajat de familia copilului pentru a ajuta la treburile casnice, a mărturisit în fața instanței că l-a scăpat din brațe pe băiat, după ce a ieșit cu el pe balcon.

Și mai șocant este că bărbatul a mărturisit în timpul audierilor că imediat după tragedie s-a dus să mănânce pizza în oraș.

„M-am dus să mănânc o pizza în Sanità, apoi m-am întors acasă. M-am întins pe pat şi am început să mă gândesc la ce s-a întâmplat. Apoi am coborât şi am mers la un bar din Via Duomo, mi-am luat un cappuccino şi un croissant, apoi am revenit acasă, unde m-aţi găsit", le-a povestit acesta poliţiştilor.

Mama băiatului, însărcinată în opt luni, era în bucătărie, pregătea masa pentru familie, când copilul a murit.

Bărbatul se află acum în penitenciar și este cercetat pentru uciderea copilului.

Motivul crimei „nu este pe deplin stabilit", dar nu există îndoieli cu privire la faptul că angajatul familiei este vinovatul.