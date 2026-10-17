Trump suspendă taxele de 500% pentru Rusia și tarifele pentru cumpărătorii de petrol rusesc

Președintele american Donald Trump a suspendat aplicarea unor noi sancțiuni împotriva Rusiei, inclusiv a taxelor vamale suplimentare de 500% pentru produsele rusești și a tarifelor de 100% care vizau marii cumpărători de energie din Rusia. Ordinul executiv a fost semnat vineri, 16 octombrie, înainte ca măsurile comerciale prevăzute de noua legislație să fie aplicate.
Decizia blochează o parte importantă a presiunii economice aprobate de Congres prin Legea Lindsey O. Graham privind sancționarea Rusiei și Iranului, promulgată de Trump pe 18 septembrie. Liderul de la Casa Albă a justificat derogarea prin interesul național al Statelor Unite.
Ce taxe vamale și sancțiuni împotriva Rusiei sunt suspendate
Ordinul executiv stabilește majorările tarifare, dar suspendă, printr-o secțiune separată, aplicarea lor. Sunt vizate trei categorii de măsuri:
taxe vamale suplimentare de 500% pentru bunurile importate din Rusia;
taxe suplimentare de 100% pentru bunurile provenite din cele mai mari cinci țări importatoare de petrol și gaze rusești, dacă acestea fac în cunoștință de cauză noi achiziții începând cu 18 octombrie;
taxe suplimentare de 100% pentru bunurile din primele cinci țări care facilitează eludarea sancțiunilor asupra petrolului rusesc.
Prin urmare, tarifele pentru cumpărătorii de energie rusească nu s-ar fi limitat la petrol și gaze, ci ar fi afectat mărfurile exportate de țările respective pe piața americană. China și India se numără printre marii clienți ai petrolului rusesc care au exprimat îngrijorări în legătură cu legislația americană.
Trump a suspendat și aplicarea mai multor prevederi ale legii referitoare la sancțiuni și restricții. Documentul precizează însă că decizia nu anulează măsurile deja impuse prin ordine executive anterioare privind activitățile guvernului rus.
Casa Albă invocă interesul național al SUA
Pentru a opri aplicarea măsurilor, președintele american a folosit secțiunea 115 a Legii Graham. Aceasta îi permite să acorde derogări dacă transmite Congresului o certificare scrisă potrivit căreia decizia servește interesului național, însoțită de un raport care îi explică motivele.
„Am transmis Congresului o certificare că acordarea unei astfel de derogări în acest moment este în interesul național al Statelor Unite”, a declarat Trump în ordinul executiv. Documentul menționează și transmiterea raportului justificativ, fără să prezinte public argumentele detaliate ale administrației.
Decizia urmează acordului privind motorina rusească
Suspendarea noilor sancțiuni intervine după un acord prin care administrația Trump a acceptat relaxarea restricțiilor asupra exporturilor rusești de motorină, iar Rusia s-a angajat să livreze combustibil pe piața mondială pentru a contribui la reducerea prețurilor.
Înțelegerea a provocat critici inclusiv în rândul unor senatori republicani, care au avertizat că veniturile obținute de Moscova pot susține războiul împotriva Ucrainei.
Cât timp rămâne în vigoare suspendarea
Ordinul executiv nu stabilește o dată la care noile taxe și sancțiuni vor deveni aplicabile. Derogările rămân valabile până când președintele sau secretarul de stat, în consultare cu responsabilii pentru Trezorerie și comerț, după caz, vor decide că sunt necesare alte măsuri.
Între timp, reprezentantul SUA pentru Comerț va monitoriza, alături de departamentele de Stat, Trezorerie și Energie, achizițiile de petrol și gaze rusești, precum și activitățile prin care alte țări ajută Rusia să ocolească sancțiunile. Constatările vor fi raportate președintelui și pot fundamenta decizii ulterioare privind derogările.