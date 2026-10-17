Trump suspendă taxele de 500% pentru Rusia și tarifele pentru cumpărătorii de petrol rusesc

Scris de Darius Stănescu Publicat: 17 oct. 2026, 08:01

Președintele american Donald Trump a suspendat aplicarea unor noi sancțiuni împotriva Rusiei, inclusiv a taxelor vamale suplimentare de 500% pentru produsele rusești și a tarifelor de 100% care vizau marii cumpărători de energie din Rusia. Ordinul executiv a fost semnat vineri, 16 octombrie, înainte ca măsurile comerciale prevăzute de noua legislație să fie aplicate.

Distribuie articolul