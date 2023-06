Anunțul a fost făcut de un important donator al campaniei republicanilor și a lui Donald Trump, care și-a anunțat o nouă candidatură pentru Casa Albă în 2024.

John Rumpel, un om de afaceri din Florida care contribuie major la campania politica a lui Donald Trump, a anunțat că fiica sa Adina Azarian, în vârstă de 49 de ani, și nepoata sa de doi ani, dar și bona fetiței s-au numărat printre cele patru victime ale accidentului care a provocat alerta de securitate când avionul de mici dimensiuni Cessna a zburat deasupra spațiului aerian restricționat în Washington D.C., relatează The Guardian. A patra victimă este pilotul Cessna.

Adina Azarian era un agent imobiliar remarcabil, ea și-a înființat propria firmă imobiliară în Manhattan. Era cunoscută drept „regina imobiliarelor” din zona The Hamptons, din Suffolk, New York.

Foto: Facebook.com

Niciun supraviețuitor nu a fost găsit la locul prăbușirii avionului în munții Virginia, în apropiere de Pădurea Națională George Washington. Avionul prăbuşit era înregistrat în Florida, pe numele firmei Encore Motors din Mellbourne.

Comandamentul nord-american de apărare aerospațială (Norad) a trimis luni dimineață (duminică după-amiază, în SUA, n.r.) două avioane de luptă F-16 pentru a intercepta aparatul ușor de zbor Cessna, dar nu a fost doborât, au anunțat oficialii militari. Pilotul aeronavei civile nu a răspuns în timp ce avioanele de luptă F-16 au încercat să ia contact cu acesta.

Avioanele de luptă cu reacţie au creat un boom sonic asupra capitalei SUA și au alarmat localnicii care au scris pe Twitter pentru a raporta că au auzit un zgomot puternic care a zguduit pământul și pereții caselor.

Sonic Boom as heard by my dog Rocket in Fairfax Station. Shook the house. #sonicboom pic.twitter.com/WudmPif7uB

Se crede că pilotul avionului, care a murit alături de bona familiei Rumpel, și-ar fi pierdut cunoștința pe drumul din Tennessee către Long Island, New York, făcându-l să intre în spațiul aerian deasupra capitalei.

Potrivit site-ului de urmărire a zborurilor Flight Aware, avionul părea să fi ajuns în zona New York și a făcut un viraj de aproape 180 de grade, zburând drept deasupra Washington D.C., prăbușindu-se în Virginia.

BREAKING: A small Cessna plane flew over a no fly zone in Washington, D.C. unresponsive this afternoon.



- F16\"s were then scrambled to intercept the unresponsive aircraft.



- The Annapolis Office of Emergency Management confirmed that a sonic boom was caused by the F16s.



-… pic.twitter.com/ophNbbtbDo