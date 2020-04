Spaniolii revin la muncă în plină epidemie de coronavirus. Premierul Sanchez: E importantă reconstrucția economică

Premierul spaniol a anunțat că o parte din companii își reiau activitatea de luni, pentru că „este important să vorbim acum despre reconstrucția economică și socială”, a spus Sanchez, duminică, într-o conferință de presă.

Sanchez a precizat că în companiile în care se va lucra vor fi luate toate măsurile de protecție.

Totodată, măsurile generale impuse până acum rămân în vigoare, dar este permisă deplasarea la cumpărături , ca și la locul de muncă.

Decizia oficială a premierului vine după ce în urmă cu două zile declara că Spania a depășit punctul critic al epidemiei și se află pe o pantă descendentă. Pe 10 aprilie erau confirmate peste 152 de mii de cazuri și 683 de decese în 24 de ore.

În ultimele 24 de ore a fostînregistrat cel mai mic număr de decese într-o zi din ultimele trei săptămâni - muriseră 507 oameni de sâmbătă până duminică, mai puțini decât cu o zi inainte - 525.

Potrivit presei spaniole, bilanțul deceselor din Spania urcase la 16.972,, fiind pe al treilea loc în lume după Italia, cu peste 19 mii de morți, și SUA, cu peste 20 de mii de morți.

Numărul cazurilor confirmate a crescut până duminică la 166.019, Spania fiind cea de-a doua țară din lumea cea mai afectată de epidemia de coronavirus, după Statele Unite, cu peste 530 de mii de cazuri confirmate.

„După aceste săptămâni, când bătălia a fost dureroasă vedem că scânteia care a dus la această epidemie începe să fie ținută sub control. Am atins și am depășit vârful infectărilor cu COVID-19”, a declarat vineri în față Parlamentului., potrivit TVR.

Pe 28 martie, premierul spaniol anunțase suspendarea oricărei activităţi economice neesenţiale timp de cel puţin două săptămâni, după ce în 24 de ore Spania înregistrase 832 de decese provocate de noul coronavirus.