Semnal de alarmă de la Bruxelles: Ursula von der Leyen propune crearea unei rezerve strategice de gaze la nivelul întregii UE

Scris de Iulian Budusan Publicat: 15 oct. 2026, 22:54

Liderii europeni caută soluții de urgență în fața amenințării unei crize energetice la iarnă. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a cerut șefilor de stat și de guvern din UE să ia în calcul crearea unei rezerve strategice de gaze la nivelul întregului bloc comunitar, pe fondul stocurilor scăzute din depozitele europene.

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