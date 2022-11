"Oligarhii și alți reprezentanți ai elitelor trăiesc într-o stare de etern confort. Până când copiii lor nu se vor duce la război, nu va avea loc nicio mobilizare generală în această țară", a afirmat Prigojin, potrivit Spinter Monitor.

Fondatorul grupului de mercenari Wagner, considerat drept un fel de armată privată a lui Vladimir Putin, a afirmat că atât timp cât tinerii din elitele politice și economice ale Rusiei se sustrag mobilizării, se transmite un mesaj negativ întregii societăți.

The oligarchs and other representatives of the elites, as they lived in a state of endless comfort, continue to live. Until their children go to war, the full mobilization of the country will not happen ”- Evgeny Prigozhin. pic.twitter.com/Gj1CWpa38v