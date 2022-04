Mimi Reinhard, o evreică născută în Austria cu numele Carmen Koppel, era prizonieră într-un lagăr de concentrare de lângă Cracovia în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, în 1944, potrivit Congresului Mondial Evreiesc.

Faptul că vorbea fluent limba germană şi abilităţile ei de a scrie la maşină l-au determinat pe Oskar Schindler să o recruteze pentru un loc de muncă în biroul administrativ al lagărului. Acolo, a primit misiunea de a scrie la maşină o listă cu peste 1.000 de prizonieri evrei care lucrau în fabricile deţinute de Schindler, salvându-i astfel de la o moarte aproape sigură în lagărele naziste.



La peste 76 de ani de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial, Mimi Reinhard a murit vinerea trecută într-un azil pentru vârstnici din Herzliya, o localitate din Israel, a anunţat fiul ei, Sasha Weitman, pentru cotidianul american The New York Times.



După război, Mimi Reinhard s-a mutat la New York şi apoi în Israel, în 2007, pentru a locui alături de fiul ei. Sasha Weitman a lucrat ca profesor de sociologie la Universitatea din Tel Aviv, a raportat cotidianul britanic The Guardian.



Oskar Schindler - care a murit în 1974 - a salvat de la moarte aproximativ 1.300 de evrei. Datorită acestui lucru, el a fost numit "Drept între popoare" de Muzeul Holocaustului Yad Vashem din Israel, o distincţie atribuită cetăţenilor non-evrei care au contribuit la salvarea evreilor în timpul Holocaustului.



Povestea vieţii sale a stat la baza bestsellerului "Schindler's Ark", publicat în 1982, şi a adaptării sale cinematografice, lungmetrajul "Schindler's List", regizat de Steven Spielberg şi care a câştigat şapte premii Oscar la gala organizată de Academia de film americană în 1994.