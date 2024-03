Propaganda Kremlinului discută tot mai nonșalat despre posibilitatea unui atac nuclear rusesc împotriva unei țări considerate inamice. Mai nou, principala trompetă a lui Putin, propagandistul care se prezintă drept jurnalist Vladimir Soloviov, își invită invitații la emisiunile sale belicoase împotriva Occidentului să desemneze ținte pentru o bombă nucleară rusească. Bucureștiul a fost menționat în treacăt în cadrul acestei discuții purtate parcă de oameni cu probleme psihice care pozează în analiști pricepuți la toate.

„Nu mă pot decide, Paris sau Marsilia? (...) București, desigur. (...) Paris, Marsilia, Lyon. Lyon e un oraș frumos, e un festival acolo. Și, în Germania, ca răzbunare pentru (rachetele, n. red.) Taurus... Ce să distrugem? Hamburg, München”, discută Soloviov și cei șase invitați ai săi de la emisiunea „Duminică seara”.

Nu se înțelege exact motivul menționării aleatorii a Bucureștiului, dar orașele franceze sunt declarate ca posibile ținte cel mai probabil în legătură cu declarația președintelui Emmanuel Macron cu privire la posibilitatea desfășurării de forțe terestre în sprijinul Ucrainei.

De fapt, era previzibil ca Rusia lui Putin să recurgă din nou la retorica nucleară pentru a descuraja orice act posibil care ar pune-o într-o situație și mai complicată pe câmpul de luptă din Ucraina. De regulă, Putin amorsează retorica nucleară atunci când încearcă să obțină ceva, în general să curme orice sprijin pentru Ucraina. Însă această retorică nu este decât o tentativă jenantă de intimidare în condițiile în care Putin înțelege cu siguranță, dacă mai este rațional, că orice atac nuclear împotriva unei țări precum Franța, Marea Britanie, Statele Unite și chiar împotriva unui potențial aliat al acestora din NATO ar avea repercusiuni catastrofale pentru Rusia.

