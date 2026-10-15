Șase bombardiere rusești Su-34M, lovite de rachete Neptun. Explozii pe aerodromul militar Borisoglebsk

Marina ucraineană a anunțat că a lovit joi dimineață șase bombardiere rusești Su-34M, folosind rachete de croazieră Neptun, de fabricație ucraineană. Potrivit comunicatului citat de agenția EFE și preluat de Agerpres, avioanele se aflau pe aerodromul militar Borisoglebsk, din regiunea Voronej, în partea europeană a Rusiei. În urma atacului, ar fi fost lovite și echipamente utilizate de forțele aeriene ruse, iar pe aerodrom au avut loc explozii secundare.
Potrivit comunicatului Marinei ucrainene, atacul a vizat șase bombardiere Su-34M staționate pe aerodromul militar Borisoglebsk, din regiunea Voronej.
„Su-34M pot transporta simultan mai multe bombe ghidate și cu mare capacitate explozivă, precum și diverse tipuri de rachete”, se arată în comunicatul prin care Marina ucraineană a anunțat atacul.
Atacul ar fi fost efectuat cu rachete de croazieră Neptun, dezvoltate în Ucraina. Informațiile privind lovirea aeronavelor provin din comunicatul părții ucrainene, citat de EFE și Agerpres.
Ucraina susține că atacul va afecta capacitățile aeriene ruse
Potrivit Marinei ucrainene, lovirea bombardierelor ar putea slăbi capacitățile forțelor aeriene ruse pe linia frontului și în zonele din apropiere.
Armata rusă utilizează pe scară largă bombe ghidate pentru a ataca pozițiile și fortificațiile ucrainene, precum și orașele aflate sub controlul Kievului, potrivit comunicatului citat.
Pe lângă cele șase bombardiere, în atac ar fi fost lovite și echipamente folosite de forțele aeriene ruse. Marina ucraineană a mai anunțat că pe aerodromul militar Borisoglebsk s-au produs explozii secundare.
Informațiile prezentate în comunicat nu oferă detalii suplimentare privind amploarea pagubelor sau confirmări independente ale pierderilor anunțate de partea ucraineană.