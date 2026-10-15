Șase bombardiere rusești Su-34M, lovite de rachete Neptun. Explozii pe aerodromul militar Borisoglebsk

Publicat 15 oct. 2026, 12:26 Actualizat 15 oct. 2026, 12:28

Marina ucraineană a anunțat că a lovit joi dimineață șase bombardiere rusești Su-34M, folosind rachete de croazieră Neptun, de fabricație ucraineană. Potrivit comunicatului citat de agenția EFE și preluat de Agerpres, avioanele se aflau pe aerodromul militar Borisoglebsk, din regiunea Voronej, în partea europeană a Rusiei. În urma atacului, ar fi fost lovite și echipamente utilizate de forțele aeriene ruse, iar pe aerodrom au avut loc explozii secundare.

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