Rusia a atacat Odesa, la doar o zi după ce reprezentanți ai guvernelor de la Kiev și Moscova au semnat un acord privind exportul de cereale. Trupele lui Vladimir Putin au lansat mai multe rachete spre portul ucrainean.

Armata ucraineană a transmis că rachetele rusești au lovit infrastructura portului Odesa. Pe rețelele de socializare circulă mai multe imagini ce surprind rachetele de croazieră în zbor. Atacul vine la doar o zi după ce Ucraina și Rusia au semnat un acord susținut de ONU pentru a permite exportul a milioane de tone de cereale din porturile blocate de la Marea Neagră.

În momentul de față, Odesa a rămas singurul mare port al Ucrainei, prin care poate trece o cantitate însemnată de mărfuri.

The Kalibr cruise missiles that struck Odesa yesterday were reportedly fired from a Russian Project 21631 Buyan-M small missile ship.https://t.co/lB3J8Id4Kn pic.twitter.com/JWVnRmsaKA

— Rob Lee (@RALee85) July 24, 2022