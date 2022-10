Un complex hidroenergetic important, aflat la la Kremenchuk, în central Ukraine, a fost atacat, a anunțat guvernatorul regional, fără a precizat dacă obiectivul a fost lovit și avariat, potrivit Reuters.

Pe de altă parte, Ministerul Rus al Apărării a transmis că “loviturile de înaltă precizie asupra obiectivelor militare și sistemului energetic din Ucraina au continuat și toate obiectivele vizate au fost lovite”.

The Ministry of Defense and Murder of the Russian Federation reported that “high-precision strikes on the military command and energy systems of Ukraine continued, the targets of the strikes were achieved, all designated objects were hit” pic.twitter.com/Nya5sQTRBu