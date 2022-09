Veliki Burluk şi Dvoricina, două comunităţi din nordul regiunii Karkov, au fost abandonate de forţele ruse, se menţionează în raport.



Sub presiunea contraofensivelor ucrainene, Ministerul rus al Apărării a anunţat retragerea trupelor din Harkov în weekend, la peste jumătate de an de la începerea războiului.



Motivul oficial oferit a fost "regruparea" strategică a unităţilor.



Duminică seară, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că oraşul Izium, care are o importanţă strategică şi pentru care s-au dat lupte grele la începutul războiului, a fost recucerit.



În înregistrări video din oraş se vede cum militarii ucraineni ridică drapelul naţional.



Conform Statului Major al armatei ucrainene, trupele ruse au părăsit de asemenea micul oraş Svatov din regiunea Lugansk, deşi miliţiile separatiste sunt încă în acţiune acolo.



"Dat fiind avansul ucrainenilor, Rusia a dispus cel mai probabil retragerea trupelor sale din întreaga regiune Harkov ocupată, la vest de râul Oskil", au transmis luni serviciile de informaţii britanice.



"Succesele rapide ale ucrainenilor au implicaţii semnificative pentru întreaga strategie operaţională a Rusiei. Majoritatea forţelor din Ucraina sunt cel mai probabil obligate acum să prioritizeze acţiunile de apărare de urgenţă", au adăugat serviciile secrete britanice.