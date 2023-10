Eșecul răsunător al Mosad-ului va rămâne o pată neagră în istoria serviciilor secrete. Este concluzia a tot mai multor analiști care spun că un astfel de atac cu mii de rachete putea fi prevenit.

Inclusiv un oficial israelian a declarat că serviciile au eșuat, altfel ar fi deturnat atacul. Odată cu criza de securitate din Israel, organizațiile teroriste din tot orientul mijlociu și susținute de Iran ar urma să lanseze atacuri din toate direcțiile.

Planificarea atacului, acumularea muniției, dar cel mai important, invazia terestră a sutelor de extremiști, sunt cele trei lucruri care le-au scăpat serviciilor israeliene în ziua declanșării războiului, spun experții.

NEW: Hamas releases the footage of how it seized Israel’s Erez crossing earlier today. A bit wild pic.twitter.com/Ihx3PV1x5Q