UPDATE 8:30 - Rusia a lovit, joi dimineață, o companie industrială și infrastructura energetică din Krivoi Rog, regiunea Dnipro. Guvernatorul regional, Valentyn Reznichenko, a anunțat, pe canalul său de Telegram, că există pagube serioase,. Potrivit informațiilor preliminare, până în prezent nu există informații despre posibile victime.

UPDATE 8:04 - Grupul Wagner, armata privată de mercenari pusă în slujba lui Vladimir Putin supraveghează fortificarea regiunii Belgorod, la granița cu Ucraina. Anunțul a venit din partea lui Evgheni Prigozin, fondatorul grupului și aliatul apropiat al președintelui Putin.

UPDATE 7:50 - Ucrainenii caută pe Google cum să distrugi o rachetă sau o dronă (iraniană) acasă. Interesul vine după atacurile cu drone kamikaze de la începutul acestei săptămâni asupra principalelor orașe ucrainene, inclusiv a capitalei Kiev.

UPDATE 7:30 - SUA au declarat că sunt pregătite să impună sancțiuni împotriva Iranului pentru transferul de drone kamikaze în Rusia.

