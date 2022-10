În ultimele zile, mesajele de pe frontul din Ucraina, din zona Herson, sunt contradictorii. Mai mulți dintre liderii locali din regiunile ocupate de ruși în Ucraina, instalați de regimul de la Kremlin au cerut evacuarea populației. Asta în timp ce Vladimir Putin și alți lideri importanți din conducerea statului nu au evitat varianta atacului nuclear în Ucraina, mai precis în regiunea Herson. În paralel, unii dintre jurnaliștii lui Putin încearcă să inducă ideea unui eșec în anumite regiuni ocupate în timp ce contraofensiva trupelor ucrainene avansează.

Jurnalista americană Julia Davis, care monitorizează mass-media rusă, a anunțat schimbarea viziunii în retorica din aceste zile a Moscovei. Davis anunță că propagandiștii Kremlinului vorbesc despre o nouă înfrângere a rușilor pe frontul din Ucraina dar și despre o posibilă înghețare a conflictului cu înfometarea populației ucrainene din mai multe regiuni.

Prezentatoarea TV Olga Skabeeva, supranumită „păpușa de fier” a președintelui Vladimir Putin, pare că încearcă să pregătească rușii pentru o posibilă înfrângere în Herson a trupelor conduse de generalul rus Serghei Surovikin, supranumit generalul Armaghedon, după ce acesta a anunțat „o situație tensionată”. Aici, rușii au început să evacueze civilii în urma amenințării unei ofensive puternice a trupelor ucrainene.

Meanwhile in Russia: anger and disappointment fill the studio, as the viewers are being prepared for the loss of Kherson and other territories. Host Olga Skabeeva bitterly questions why Russia was so wrong in the beginning, believing that Zelensky would run & NATO wouldn\"t help. pic.twitter.com/sQpxokXDSv