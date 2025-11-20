În luna iulie a acestui an, un tânăr de 17 ani a călătorit 500 de mile de la casa sa din estul Ucrainei pentru a ridica o bombă şi un telefon ascunse într-un parc din oraşul Rivne, situat în vestul ţării. El spune că i s-au promis 2.000 de dolari (1.520 de lire sterline) pentru a planta bomba într-o dubă folosită de serviciul militar ucrainean.

„Când conectam firele, m-am gândit că ar putea exploda în acel moment. M-am gândit că aş putea muri”, a declarat el pentru BBC.

Vlad este unul dintre sutele de copii şi adolescenţi despre care guvernul ucrainean susţine că au fost recrutaţi online de Rusia şi cărora li s-a oferit bani pentru a comite sabotaje şi alte atacuri împotriva propriei ţări. Numele său a fost schimbat pentru a-i proteja anonimatul.

El spune că i s-a cerut să configureze telefonul pentru a transmite în direct scena către coordonatorul său, astfel încât acesta să poată detona dispozitivul de la distanţă când cineva intra în vehicul.

Cu toate acestea, serviciul de securitate SBU al Ucrainei a urmărit şi a dejucat atacul. Vlad, care are acum 18 ani, aşteaptă procesul pentru acuzaţii de terorism, care pot duce la o pedeapsă de 12 ani de închisoare.

Aflat în centrul de detenţie bine păzit din Rivne, cu avocatul său alături, el recunoaşte că ar fi putut contribui la uciderea cuiva.

„M-am gândit la asta. Dar nimănui nu-i plac ofiţerii de recrutare”, spune el. „M-am gândit: Ei bine, voi fi ca toţi ceilalţi”.

Anastasiia Apetik, expertă în securitate cibernetică, care predă cursuri despre siguranţa pe internet în Ucraina, cunoaşte cazuri şi mai recente. „Au încercat să recruteze copii de nouă sau zece ani”, spune ea.

Andrii Nebitov, adjunctul şefului Poliţiei Naţionale din Ucraina, afirmă că există o strategie deliberată de a identifica persoanele vulnerabile care pot fi manipulate.

„Copiii nu realizează întotdeauna pe deplin consecinţele acţiunilor lor”, spune el.

„Inamicul nu se ruşinează să folosească minori pentru a fabrica explozibili din produse chimice de uz casnic, pe care îi plasează în diverse locuri, cum ar fi birourile de recrutare ale armatei sau secţiile de poliţie”.

SBU afirmă că recrutarea are loc în principal pe aplicaţia Telegram, dar şi pe TikTok şi chiar pe platformele de jocuri video. Oficialii spun că cei care sunt recrutaţi sunt aproape întotdeauna motivaţi de bani, mai degrabă decât de simpatii pro-ruse.