Rafinăria Rosneft din Riazan, lovită de drone ucrainene. O unitate de procesare a petrolului a fost oprită

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 16 oct. 2026, 20:37

Rafinăria Rosneft din Riazan, Rusia, a oprit una dintre principalele instalații de distilare a țițeiului, în urma unui atac ucrainean cu drone asupra regiunii, au declarat vineri două surse din industria petrolieră pentru Reuters.

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