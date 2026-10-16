Rafinăria Rosneft din Riazan, lovită de drone ucrainene. O unitate de procesare a petrolului a fost oprită

Rafinăria Rosneft din Riazan, Rusia, a oprit una dintre principalele instalații de distilare a țițeiului, în urma unui atac ucrainean cu drone asupra regiunii, au declarat vineri două surse din industria petrolieră pentru Reuters.
Dronele ucrainene au lovit din nou rafinăria din Riazan
Un atac masiv cu drone ucrainene a provocat joi un incendiu la rafinăria din Riazan, a anunțat guvernatorul regional, Pavel Malkov. Potrivit unor surse Reuters, unitatea de distilare CDU-6 a fost oprită, iar mai multe conducte din cadrul instalației au fost avariate.
Aceeași unitate fusese scoasă din funcțiune și în septembrie, în urma unui alt atac cu drone. Rafinăria dispune de alte trei unități principale de distilare, CDU-1, CDU-3 și CDU-4, care continuă să funcționeze și ar putea compensa parțial oprirea instalației afectate.
Rosneft, compania care deține rafinăria, nu a răspuns solicitării Reuters de a comenta incidentul.
Riazan, un punct strategic pentru aprovizionarea Rusiei cu carburanți
Rafinăria din Riazan, una dintre instalațiile importante pentru aprovizionarea pieței ruse cu combustibili, a fost vizată de mai multe atacuri în cursul acestui an. Unitatea furnizează carburanți inclusiv capitalei Moscova.
Instalația are o capacitate de procesare de aproximativ 17 milioane de tone de țiței pe an, echivalentul a circa 340.000 de barili pe zi. De asemenea, rafinăria poate produce anual aproximativ 3,4 milioane de tone de benzină și 3,8 milioane de tone de motorină.
Oprirea unității CDU-6 și avarierea conductelor ar putea afecta parțial activitatea rafinăriei, însă impactul asupra producției totale depinde și de capacitatea celorlalte unități de a compensa întreruperea.